Messina, inizia la rivoluzione: Roma direttore sportivo, Costa si dimette

Cambio di rotta per il Messina dopo l’acquisizione dell’80% delle quote da parte dell’Aad Invest Group. Il nuovo presidente, Stefano Alaimo, ha subito incontrato squadra e staff tecnico per definire i primi passi della nuova gestione.

Durante l’allenamento a Bisconte, Alaimo ha confermato il ritorno di Domenico Roma nel ruolo di direttore sportivo, una scelta strategica per rafforzare la squadra nel mercato di gennaio. Assenti i giocatori Marco Manetta e Samuel Blue Mamona, destinati a lasciare il club. L’obiettivo dichiarato è chiaro: centrare la salvezza.

Nel corso di una conferenza stampa, Alaimo ha ribadito la necessità di rinforzare la rosa per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Il presidente ha spiegato di aver anticipato i tempi dell’insediamento per poter operare subito sul mercato. “La situazione non è facile, ma lavoreremo per garantire al Messina un futuro stabile in Serie C”, ha dichiarato, lanciando un appello ai tifosi affinché supportino la squadra sugli spalti.





Sul fronte delle partenze, il difensore Manetta ha espresso il desiderio di cambiare aria, mentre Mamona ha già fatto ritorno alla Cremonese. Anche il direttore operativo Angelo Costa ha rassegnato le dimissioni, sottolineando di non aver approfondito collaborazioni con la nuova proprietà. Queste uscite segnano una netta discontinuità con il passato e aprono la strada a nuove figure di fiducia che guideranno il club nei prossimi mesi.

Alaimo ha concluso sottolineando la necessità di un cambio di atteggiamento da parte della squadra, apparsa meno combattiva nelle ultime giornate di campionato. Ha invitato giocatori, staff e tifosi a lavorare insieme per raggiungere la salvezza, fissando la prossima settimana per ulteriori dettagli sui piani futuri. Intanto, l’attenzione è puntata sulla partita contro l’Audace Cerignola, che rappresenta già un test cruciale per misurare la determinazione del nuovo corso.

