Calciomercato, Kjaer riparte dalla Serie B? Si ‘muovono’ gli attaccanti

Il calciomercato di gennaio si preannuncia particolarmente vivace per la Serie B. Tra i nomi più interessanti emersi in questi giorni figura Simon Kjaer, esperto difensore danese attualmente svincolato dopo la fine del contratto con il Milan. Secondo la Gazzetta, Kjaer sarebbe uno degli obiettivi della Sampdoria, ma anche il Cesena sta sondando il terreno per rafforzare il reparto offensivo con Nicholas Bonfanti, attaccante del Pisa, seguito anche dal Mantova.

Sempre in ottica rinforzi, “Il Resto del Carlino” riporta che il direttore sportivo del Cesena, Artico, è al lavoro per migliorare l’organico a disposizione. In attacco, van Hooijdonk farà ritorno al Bologna per poi trasferirsi probabilmente all’estero, lasciando spazio a un nuovo innesto. Bonfanti potrebbe rappresentare la soluzione ideale per dare peso al reparto avanzato, orfano di Shpendi. Intanto, dalla Gazzetta di Modena trapela la possibilità di un interesse di club di Serie B per Birindelli, che potrebbe scendere di categoria per trovare maggiore continuità.

Un altro nome caldo del mercato è Luca Garritano, rilanciato dal cambio di guida tecnica dopo un periodo difficile con Vivarini. Secondo calciofrosinone.it, l’esterno è finito nel mirino di Benevento e Padova, pronte a contenderselo nei prossimi giorni. Garritano potrebbe rappresentare un acquisto di qualità per entrambe le squadre, desiderose di rinforzare il centrocampo con un giocatore dinamico e duttile.





Tra i profili seguiti dalla Sampdoria spicca anche Mattia Valoti, attualmente ai margini del progetto tecnico del Monza. Il centrocampista potrebbe cambiare aria per trovare più spazio, contribuendo alla rincorsa salvezza dei blucerchiati. Si segnala il possibile trasferimento di Gabriele Artistico dalla Juve Stabia al Cosenza, anche se nelle ultime ore è emerso un interesse last-minute da parte di un club del Girone C di Serie C.

