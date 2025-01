Calciomercato Palermo, serve un leader in difesa. Occhio al possibile addio di Diakitè

Prima le uscite, poi gli acquisti. Questo il piano del Palermo che si proietta verso il calciomercato con tanti interrogativi. Intanto, non sarà facile cedere chi ha avuto poco minutaggio e c’è da sostituire ancora Lucioni che rappresentava un leader per la retroguardia rosa.

Anche Desplanches può finire sulla lista dei partenti – riporta il Giornale di Sicilia – ma chi andrà via sicuramente sono Peda e Buttaro. Diakitè è sempre richiesto in A dal Como e se dovesse lasciare la Sicilia servirà subito un sostituto di livello.

Nedelcearu, invece, ha un accordo in scadenza a giugno e potrebbe liberare uno slot over. Infine, parte la ricerca al terzino sinistro: Lund e Ceccaroni adattato non bastano.