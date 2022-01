MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Sassuolo è pronto a “regalarsi” l’attacco del futuro, ancora una volta all’insegna dei giovani. Il Sassuolo ha praticamente definito l’accordo per acquistare a giugno Luca Moro dal Padova ma allo stesso tempo è pronto a chiudere per Lorenzo Lucca dal Pisa.

Come riportato da “Tuttomercatoweb”, la chiusura dell’accordo per Lucca sarebbe ormai vicina e il Pisa avrebbe già pronto il sostituto: si tratta di un altro ex rosanero, George Puscas, che tornerebbe in Italia dopo l’esperienza al Reading. A sua volta il Sassuolo potrebbe liberare Defrel alla Samp.

Intanto i neroverdi hanno prenotato Moro per la prossima stagione (ha già infatti collezionato almeno una presenza con due squadre diverse – Padova e Catania – e non può dunque essere tesserato per una terza): al club veneto andranno 3 milioni e mezzo di euro più bonus e anche una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, che terminerà la stagione in prestito al Catania.

