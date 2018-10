Contro il Carpi l’obiettivo del Palermo è uno solo: ritrovare i tre punti. I rosanero affrontano la terzultima in classifica, che ha vinto una partita e solo in trasferta. L’occasione per avvicinare la vetta è molto ghiotta anche se Stellone deve gestire le tante assenze causate da squalifiche e infortuni.

Ecco le formazioni ufficiali e a seguire su Stadionews la diretta testuale di Carpi – Palermo (calcio d’inizio alle ore 21.00):

CARPI: 22 Colombi, 25 Pachonik, 2 Suagher, 6 Buongiorno, 20 Jelenic, 4 Sabbione, 5 Pezzi, 32 Di Noia, 13 Poli (cap.), 18 Arrighini, 9 Mokulu.

A disposizione: 1 Serraiocco, 7 Concas, 10 Piscitella, 15 Vano, 16 Romairone, 17 Van der Heijden, 19 Pasciuti, 23 Barnofsky, 24 Mbaye, 27 Machach, 31 Fantacci, 33 Wilmots.

Allenatore: Fabrizio Castori.

PALERMO: 22 Pomini, 31 Pirrello, 6 Struna, 5 Rajkovic, 3 Rispoli, 32 Haas, 8 Jajalo, 27 Mazzotta, 20 Falletti, 9 Moreo, 30 Nestorovski (cap.).

A disposizione: 1 Brignoli, 12 Avogadri, 4 Accardi, 11 Embalo, 13 Ingegneri, 14 Salvi, 18 Chochev, 19 Aleesami, 21 Fiordilino, 24 Szyminski, 29 Puscas.

Allenatore: Roberto Stellone.

ARBITRO: Niccolò Baroni (Firenze).

Assistenti: Luigi Rossi (Rovigo) – Filippo Bercigli (Valdarno). Quarto ufficiale: Gianluca Aureliano (Bologna).

