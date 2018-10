Carlos Embalo potrebbe saltare la gara di domenica sera contro il Crotone per gli impegni con la Nazionale della Guinea-Bissau. Secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia, infatti, l’esterno rosanero è stato convocato dalla nazionale africana per il doppio impegno contro lo Zambia e sarà già in partenza mentre i rosa saranno in campo.

AMULETO NESTOROVSKI: SEMPRE A SEGNO CONTRO IL CROTONE

La partita, valevole per la qualificazione alla Coppa d’Africa, si disputerà mercoledì e la Federazione ha chiesto ai giocatori di rispondere alla convocazione già domenica, motivo per cui Embalo dovrebbe saltare la gara contro il Crotone.

LEGGI ANCHE:

MAZZOTTA: “DIMOSTRIAMO DI AVER DIMENTICATO BRESCIA. STELLONE…”

GDS – PALERMO, LA PORTA NON É PIÚ BLINDATA

BIGLIETTI STADIO CON TRUFFA, INCHIESTA CHIUSA: I DETTAGLI