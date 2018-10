Il Palermo in Serie A volevano vederlo tutti, perfino i morti. Poi la procura e i finanzieri hanno scoperto l’imbroglio. I biglietti venduti a prezzi ridotti da alcune ricevitorie non erano intestati ai reali proprietari, cioè agli under 14 e agli over 65 che avevano realmente diritto a un prezzo ridotto del biglietto, bensì venivano smerciati ai bagarini e ai capi ultras rosanero con la collaborazione di titolari e impiegati delle ricevitorie.

Dopo i 9 arresti dello scorso febbraio – scrive il Giornale di Sicilia – adesso, gli inquirenti hanno comunicato la conclusione degli accertamenti a 14 indagati: Michele Fiaschetto, Vito D’Angelo, Antonino e Andrea Pellicano, Antonino D’Angelo, Massimo Falcone, Michele Di Franco, Giuseppe Scavone, Dario e Martina Randazzo, Vincenzo Gulizzi, Pasquale Minardi, Francesco Puglisi e Francesco Paolo Di Lorenzo. Per 10 di loro c’è l’accusa di associazione a delinquere finalizzato all’accesso abusivo al sistema informatico e alla truffa.

In sostanza, secondo i pm Dessì e Fusco, a vedere le partite c’erano sin troppi anziani e bambini, titolari di biglietti scontati. In realtà i biglietti venivano spesso ceduti a soggetti inesistenti o deceduti e poi utilizzati da spettatori di ogni età.

I pm hanno, dunque, spedito 14 avvisi di conclusione delle indagini e i soggetti coinvolti hanno adesso la possibilità di inviare memorie difensive o chiedere di essere interrogati, poi la procura procederà con le richieste di rinvio a giudizio.

