Due reti in due partite al Crotone. Ilja Nestorovski va a caccia del tris contro i calabresi, una delle sue vittime preferite da quando gioca in Italia. Contro i rossoblu, il macedone ha realizzato anche il suo primo gol in assoluto con la maglia del Palermo, nella gara che si giocò sul campo neutro di Pescara e che terminò sul punteggio di 1-1.

Poi ancora un gol, nella gara di ritorno, questa volta decisivo per i tre punti con la gara che terminò 1-0. Ora Nestorovski – scrive il Giornale di Sicilia – vuole provare a mantenere immacolato il proprio ruolino di marcia contro il Crotone.

Ma Nestorovski giocherà dal primo minuto? Stellone sta lavorando sulla possibilità di schierare due punte contemporaneamente e Ilja parte in vantaggio per una maglia da titolare nella sfida di domenica sera al “Renzo Barbera” (ore 21.00). L’allenatore rosanero può contare sulla cabala: quando Nestorovski vede il Crotone, segna.

