Parla Renzo Castagnini. Il direttore sportivo del Palermo ha rilasciato un’intervista a ‘TuttoMercatoWeb’, dando un commento sulla sua esperienza in Sicilia e un giudizio sul valore attuale della rosa messa a disposizione di Pergolizzi, che non reputa lontana dalla Serie B.

“Il nostro obiettivo è la Serie C – afferma sicuro il ds – Non possiamo nemmeno però pensare di smantellare ulteriormente la squadra, l’anno prossimo, cambiando 27 giocatori. Siamo contenti, l’anno prossimo qualcosa bisognerà fare, anche se non penso molto, questa squadra non è così lontana da una Serie B. Si devono mettere a posto alcune cose, anche la Juventus lo fa”.

Sull’inizio dell’esperienza a Palermo: “Pensavo di non essere all’altezza. Non è falsa modestia, ero terrorizzato, poi quando cominci a lavorare tutto cambia, ci metti la testa. Poi per vedere quello che hai costruito devi aspettare finché non c’è il campo che fa da giudice. Essere più o meno forte non è valutabile a tavolino”.

Su Sagramola e il centro tecnico: “Con lui c’è un grande feeling. Ha fatto otto anni qui, a grandissimi livelli. Il presidente Mirri farà presto il centro sportivo, magari in un anno. Allenarsi a Carini, anche se coccolati, è un limite perché per fare le cose in grande serve una casa nostra, ma sarà una cosa veloce”.

