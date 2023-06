MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

A Catania sono giorni caldi per la scelta dell’allenatore nel prossimo campionato di Serie C. La conferma di Ferraro è sempre più improbabile, così si fanno più insistenti le indiscrezioni su tecnici giovani e ambiziosi.

Una pista porta a Luca Tabbiani, ormai ex tecnico del Fiorenzuola (ha risolto il contratto) per quattro stagioni. L’allenatore avrebbe già avuto un primo contatto con la dirigenza del Catania, che ne apprezza la giovane età (ha soli 44 anni) e il modo di giocare offensivo (il sistema di gioco preferito è il 4-3-3).

Tra i profili seguiti si fa anche il nome di Michele Pazienza, che ha portato l’Audace Cerignola ai playoff in Serie C ed è stato eliminato solo dopo una clamorosa rimonta del Foggia. Pazienza in Sicilia ritroverebbe il d.s. Laneri, con cui aveva condiviso un’esperienza a Siracusa. Il Catania cerca un tecnico giovane, un allenatore che abbia idee tattiche votate all’attacco.

LEGGI ANCHE

REGGINA, MENEZ E CIONEK VERSO L’ADDIO

TERNANA, BANDECCHI METTE IL CLUB IN VENDITA

IL PALERMO, I TIFOSI E LA PASSIONE: “CRITICHE ‘DI PANCIA’ MA BASTA OFFESE”