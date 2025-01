Catania, Toscano: “Il ds al lavoro sul mercato. Speriamo che le migliorie arrivino subito”

“A noi manca la continuità, lo diciamo sempre, di partita in partita e durante la gara stessa. Dobbiamo lavorarci assolutamente”. Lo ha dichiarato Domenico Toscano prima della sfida contro la JuveU23. Il tecnico del Catania ha parlato di un club con un futuro sicuro in categorie superiori.

“La società è ambiziosa. Non so quando, ma prima o poi porterà il Catania in Serie B – afferma –. Abbiamo attraversato sei mesi affrontando dinamiche di ogni tipo e siamo consapevoli di dovere sistemare certe situazioni nel tempo più ridotto possibile. Il club sa cosa bisogna cambiare e migliorare in chiave mercato”.

“Il ds sta lavorando per capire cosa si può fare in questo momento, tenendo anche conto degli esuberi. Ci auguriamo che le migliorie vengano effettuate nel più breve tempo possibile. Ogni allenatore vorrebbe le condizioni ideali, quando non ci sono ti devi adattare con il materiale a disposizione. Poi se arriverà chi abbiamo deciso, bene”.