Palermo, il Modena per ripartire col piede giusto: gialloblu imbattuti da otto partite

Il Palermo torna in campo dopo la sosta e tra le mura amiche ospita un Modena reduce da un filotto di partite da incorniciare. I rosanero giocano al “Barbera” dopo aver vissuto un finale di anno da incubo e la sconfitta rimediata contro il Cittadella proprio prima della sosta è l’emblema del periodo vissuto dalla squadra.

La dirigenza ha rinnovato la propria fiducia in Dionisi, che alla vigilia del primo impegno del 2025 ha fatto presente come la sosta sia stata utile per ricaricare le batterie e per ritrovare l’entusiasmo. Adesso servirà tornare a fare punti con continuità, in un ambiente che sogna un 2025 migliore ma che allo stesso tempo è tremendamente stanco di attendere.

Vincere tuttavia non sarà facile, poiché il Modena dal canto suo rappresenta subito un test complicato: lo testimoniano i cinque pareggi e le tre vittorie maturate nelle ultime otto partite stagionali e un’imbattibilità che dura dal due novembre scorso. La svolta è arrivata col cambio d’allenatore: Paolo Mandelli, che ha preso il posto di Bisoli, è ancora imbattuto.





Il Modena di Mandelli ha sin qui collezionato 25 punti in 20 giornate di campionato, alla luce di cinque vittorie, dieci pareggi e cinque sconfitte. Uno score che vale l’attuale nono posto in classifica, un punto sopra il Palermo.

Il buon piazzamento dei gialloblu è frutto anche di un cambio di allenatore rivelatosi straordinariamente vincente: Mandelli ha preso il posto di Bisoli in occasione della partita contro la Carrarese alla tredicesima giornata (vinta 2 – 0) e da lì è cominciata la scalata in classifica, con il nuovo allenatore ancora imbattuto dopo otto partite.

Tuttavia lontano dalle mura amiche, il Modena ha vinto solo una volta nelle dieci partite giocate, mentre ben più spesso ha pareggiato (in sei occasioni), tre invece le sconfitte, con un totale di undici gol realizzati e quattordici subiti.

L’ultimo turno di campionato ha visto i gialloblu ospitare al “Braglia” il Südtirol in una partita nel complesso equilibrata, come testimonia lo 0 – 0 finale. La squadra sin qui si è principalmente affidata all’estro di Palumbo, per distacco il giocatore più influente dei suoi come testimoniano i quattro gol e otto assist messi a referto. In attacco occhio anche all’altro trequartista, Bozhanaj (due gol, 1 assist) e all’esperto centravanti di categoria, Pedro Mendes, sono tre i suoi centri in campionato.

PALERMO – MODENA, LE PROBABILI FORMAZIONI