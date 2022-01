MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Futuro incerto per il Catania e possibilmente sarà fondamentale il mercato per gestire una situazione economica traballante. A tal proposito ieri pomeriggio si sono incontrati Maurizio Pellegrino, direttore dell’area tecnica rossazzurra, e l’allenatore Francesco Baldini.

Secondo quanto riportato da La Sicilia, i due hanno discusso il loro ruolo e studiato piani in uscita e in entrata per il mercato di gennaio. Il tecnico ha comunicato di voler rimanere fino alla fine e il gruppo prova a restare unito in attesa della decisione del Tribunale del 5 gennaio.

Capitolo Moro: rimane o va via subito a gennaio per rimpinguare le casse del Padova? Il quotidiano parla di un patto di ferro tra i rossazzurri e i biancorossi, con il ragazzo destinato a giocare in Sicilia finché sarà possibile. A giugno sarà libero di trovare una nuova casa.

LEGGI ANCHE

CATANIA, ESERCIZIO PROVVISORIO PROROGATO FINO AL 5 GENNAIO