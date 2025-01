Catanzaro su due palermitani: per la fascia sinistra piacciono Di Chiara e Quagliata

Il Catanzaro vuole rinforzare la fascia sinistra: il ds Ciro Polito sta pensando a due nomi che potrebbero fare al caso del club calabrese, al momento sesto in classifica in Serie B.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Sud, i nomi possibili sono quelli di Di Chiara e Quagliata, terzini sinistri palermitani in forze rispettivamente al Parma e alla Cremonese. Il primo, tra l’altro, è stato anche accostato al Palermo.

Quagliata non è di certo un titolarissimo della Cremonese: in stagione ha collezionato 11 presenze, di cui pochissime da titolare. Di Chiara è invece fuori dal progetto tecnico del Parma in Serie A.