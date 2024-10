Cecconi a Repubblica: “Quando l’attaccante non fa gol perde certezze e sicurezze”

“Punte… spuntate e l’incapacità di bu- care la porta con continuità nono stante una marea di gol segnati in passato in carriera”.

È l’incipit di Repubblica che analizza la situazione attaccanti in rosanero e chiede il parere dell’ex bomber rosa Luca Cecconi. L’ex rosanero prova a districare la matassa.

“Quando l’attaccante non fa gol perde certezze e sicurezze. Le motivazioni potrebbero essere molteplici. Chi non riesce a esprimersi o non rende per una sua responsabilità o non ha la squadra che lo supporta. Non tanto nel creare occasioni, semplicemente non si adegua a determinate caratteristiche”.

“Magari c’è chi si impegna un po’ meno perché distratto da altro. E quando questa matassa si aggroviglia è difficile dipanarla e ricominciare d’accapo. Gli attaccanti di Dionisi hanno avuto, in generale, buone realizzazioni. Mi vien da pensare che il problema non sia quello”