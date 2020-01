“C’è anche l’ex Guerini nel Catania di Pagliara”. Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia per lanciare un’indiscrezione sulla cordata guidata da Fabio Pagliara per rilevare il Calcio Catania: tra i possibili futuri dirigenti ci sarebbe anche l’ex tecnico degli etnei.

Pur parlando al condizionale, il quotidiano ipotizza (qualora la voce trovasse conferme) un ruolo in società per Guerini da team manager: sarebbe lui a tenere i rapporti tra società, squadra, ambiente come benissimo aveva fatto in Toscana visto che per anni è stato il club manager della Fiorentina.

Nella nuova cordata rappresentata da Pagliara (segretario generale Fidal), Pellegrino (ex dirigente, giocatore e allenatore), Paladino (commercialista) e Di Fazio (ex vice questore e garante) viene invece smentita la presenza dell’ex capitano rossazzurro Davide Baiocco. La cordata dopo il comunicato di ieri si è trincerata nel silenzio per preparare l’offerta, che potrebbe essere formalizzato entro lunedì.

