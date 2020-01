Tutto fatto per Roberto Floriano e mercato chiuso. Il Palermo sembra ormai vicino a definire l’operazione che porterà in rosanero l’esterno italo-tedesco, che si svincolerà dal Bari per accasarsi in Sicilia. Un’operazione che, insieme all’arrivo di Silipo, nelle intenzioni della società sembra chiudere le porte ad altri rinforzi (a meno che le prossime partite non mettono in evidenza altre lacune).

Come riportato dal Giornale di Sicilia, il giocatore e i rosa avrebbero trovato l’accordo anche sulla durata del contratto (Floriano chiedeva garanzie su un anno di contratto in caso di promozione) e tra domani e dopodomani è atteso in Sicilia per firmare il contratto e iniziare ad allenarsi con i rosanero. Il Bari ha ormai dato via libera e potrebbe ufficializzare la svincolo in giornata.

Floriano potrebbe essere a disposizione a partire dalla sfida in casa del San Tommaso del 12 gennaio, visto che da regolamento i giocatori che si svincolano dai club professionistici devono aspettare 30 giorni dalla loro ultima presenza prima di accasarsi in formazioni dilettantistiche: la sua ultima presenza col Bari risale all’8 dicembre.

