I problemi e i dubbi di formazione legati agli infortuni aumentano per Pergolizzi in vista del Marsala. Il tecnico del Palermo oltre a fare i conti con il problema al ginocchio di Mattia Felici ora deve gestire anche le condizioni di Malaury Martin, che fino ad ora aveva giocato tutte le partite ed era stato sostituito in una sola occasione (contro il Licata).

Il francese infatti accusa problemi di natura muscolare e per un fastidio al polpaccio non ha preso parte all’allenamento del venerdì: anche per lui, come per Felici, la presenza in campo domenica è in dubbio e per la sua sostituzione si prepara Juan Mauri (la cui unica presenza da titolare in campionato è stata contro il Nola).

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, Pergolizzi potrebbe puntare sull’argentino a centrocampo mentre in attacco il tecnico potrebbe confermare il tridente anche in caso di assenza di Felici: il 2001 sarebbe Fallani in porta (costringendo Pelagotti alla panchina), mentre in attacco si potrebbe dare una chance a Lucera. Silipo dovrebbe prendere posto in panchina.

