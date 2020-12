La Juve ci ha creduto ed è riuscita nell’impresa di vincere a Barcellona (0 – 3) e di qualificarsi al primo posto del girone, vendicando la sconfitta casalinga dell’andata. Ronaldo (due gol su rigore) stravince il confronto diretto con Messi.

Anche la Lazio è agli ottavi di finale grazie al rocambolesco pari contro il Bruges soffertissimo nel finale nonostante la superiorità numerica per oltre un tempo e grazie a una traversa che nel recupero ferma i belgi. Il primo posto nel girone è del Borussia Dortmund, vincente in rimonta contro lo Zenit.





Spettacolo a Lipsia dove i tedeschi dominano per un’ora segnando tre gol ma soffrono nel finale per la rimonta del Manchester United che alla fine viene eliminato. La notizia non calcistica viene da Parigi dove la partita è stata interrotta (e rinviata di 24 ore) perché il quarto uomo avrebbe insultato con frasi razziste i giocatori del Basaksehir che è uscito dal campo (QUI I DETTAGLI).

LE PARTITE

Martedì 8 dicembre

Lazio – Bruges: FINALE 2 – 2 Marcatori: 12′ p.t. Correa (L), 15′ p.t. Vormer (B), 27′ p.t. Immobile (L) su rigore, 31′ s.t. Vanaken. (B). Al 39′ p.t. espulso Sobol (B)

Zenit – Borussia Dortmund: FINALE 1 – 2 Marcatori: 16′ p.t. Driussi (Z), 23′ s.t. Piszczek (B), 33′ s.t. Witsel (B)

Barcellona – Juventus: FINALE 0 – 3 Marcatori: 13′ p.t. Ronaldo (J) su rigore, 20′ p.t. McKennie (J), 7′ s.t. Ronaldo (J) su rigore

Chelsea – Krasnodar: FINALE 1 – 1 Marcatori: 24′ p.t. Cabella (K), 28′ p.t. Jorginho (C) su rigore

Dinamo Kiev – Ferencvaros: FINALE 1 – 0 Marcatori: 15′ s.t. Popov (DK)

Paris SG – Basaksehir: SOSPESA NEL PRIMO TEMPO PER FRASI RAZZISTE DEL QUARTO UOMO (RINVIATA A DOMANI)

Lipsia – Manchester United: FINALE 3 – 2 Marcatori: 2′ p.t. Angelino (L), 13′ p.t. Haidara (L), 24′ s.t. Kluivert (L), 35′ s.t. Bruno Fernandes (MU) su rigore, 37′ s.t. Maguire (MU)

Rennes – Siviglia: FINALE 1 – 3 Marcatori: 32′ p.t. Kounde (S), 47′ p.t. En-Nesyri (S), 36′ s.t. En-Nesyri (S), 41′ s.t. Rutter (R) su rigore

Mercoledì 9 dicembre

Ajax – Atalanta: ore 18.55

Midtjylland – Liverpool: ore 18.55

Bayern Monaco – Lokomotiv Mosca: ore 21.00

Inter – Shakhtar: ore 21.00

Manchester City – Marsiglia: ore 21.00

Olympiakos – Porto: ore 21.00

Real Madrid – Borussia Monchengladbach: ore 21.00

Salisburgo – Atletico Madrid: ore 21.00

LEGGI ANCHE

BALOTELLI È UN NUOVO GIOCATORE DEL MONZA