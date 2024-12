Cittadella – Palermo, tocco di mano di Masciangelo in area al 96′: il curioso episodio

Curioso caso durante la partita tra Cittadella e Palermo: nei minuti finali del match, sul risultato di 2 – 1, Edoardo Masciangelo avrebbe toccato il pallone con le mani in area di rigore. Il tocco è arrivato nel momento in cui il terzino, tra l’altro autore del gol del vantaggio veneto, ha abbracciato il portiere Kastrati che aveva il pallone bloccato tra le mani dopo una parata su Baniya (come si può notare nella fotografia).

“Per quanto sia un episodio molto particolare, già accaduto nel recente passato, a mio parere questo è un calcio di rigore perché si tratta di un tocco di mano punibile. Fa parte dei tocchi di mano volontari perché il difensore a pallone in gioco si china sul portiere e tocca il pallone”, aveva detto l’ex arbitro Luca Marelli a Pianetaserieb.it qualche settimana fa in merito a un altro caso molto simile.

L’esperto arbitro di Dazn aveva dato la sua in merito merito allo stesso episodio capitato solo qualche settimana fa durante Cosenza – Frosinone. In quel caso furono coinvolti Monterisi e Cerofolini, anche in quell’occasione il Var non è intervenuto.





