Il Palermo e l’odio social: il club rosa pubblica dei commenti choc / FOTO

Dal malcontento alla violenza all’odio social: il Palermo ha passato le 24 ore più difficili degli ultimi anni. Dopo il brutto episodio di violenza capitato la notte dopo la sconfitta con il Cittadella, che ha visto dei tifosi prendere di mira il pullman (con calciatori e staff all’interno) con pietre e petardi, il club rosanero ha pubblicato un post social nel quale raggruppa tutti i peggiori commenti ricevuti nelle ultime ore.

“Speriamo che cade l’aereo che riporta la squadra di merda a Palermo”, “Sono contraria alla violenza ma con loro ci vogliono le maniere forti. Via da Palermo”, “Succede quando fai perdere la pazienza a chi ti segue”, “Avrei espresso solidarietà se avessero attaccato un pullman della croce rossa. Ma per sti fanghi non me ne fotte un cavolo. Hanno fatto benissimo”, “Se lo meritano”.

Sono questi i commenti raggruppati dal Palermo (più un altro molto grave contro Dionisi). Il club rosanero aveva pubblicato un comunicato dove condannava l’episodio del pullman ma ha deciso di sottolineare anche quanto possa essere sbagliata la cattiveria social con il messaggio “Questi non siamo noi e non siete voi. Questi non sono il Palermo e non sono Palermo. Questi sono questi. E basta“.





IL POST