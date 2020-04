Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, interviene in conferenza stampa per fornire gli ultimi aggiornamenti riguardanti l’emergenza Coronavirus.

Ecco il quadro:

• Casi attuali: 85.388 (+2.339, +2,8%)

• Deceduti: 14.681 (+766, +5,5%)

• Dimessi/Guariti: 19.758 (+1.480, +8,1%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 4.068 (+15, +0,4%)

Totale casi: 119.827 (+4.585, +4%); totale tamponi eseguiti: 619.849

Questi i dati regione per regione: risultano 26.189 i malati in Lombardia (313 in più rispetto a ieri), 12.178 in Emilia-Romagna (+319), 8.861 in Veneto (+283), 9.130 in Piemonte (+331), 3.631 nelle Marche (+76), 4.909 in Toscana (+120), 2.746 in Liguria (+86), 3.009 nel Lazio (+130), 2.352 in Campania (+212), 1.324 in Friuli Venezia Giulia (+30), 1.659 in Trentino (+72), 1.209 in provincia di Bolzano (+49), 1.949 in Puglia (+85), 1.664 in Sicilia (+58), 1.301 in Abruzzo (+50), 920 in Umbria (+35), 560 in Valle d’Aosta (+4), 744 in Sardegna (+26), 662 in Calabria (+35), 144 in Molise (+11), 247 in Basilicata (+14).

Per quanto riguarda i morti, invece, risultano 8.311 in Lombardia (+351), 1.902 in Emilia-Romagna (+91), 572 in Veneto (+40), 1.043 in Piemonte (+60), 557 nelle Marche (+54), 290 in Toscana (+22), 519 in Liguria (+31), 181 in Campania (+14), 199 nel Lazio (+14), 136 in Friuli Venezia Giulia (+7), 164 in Puglia (+20), 146 in provincia di Bolzano (+17), 101 in Sicilia (+8), 146 in Abruzzo (+13), 39 in Umbria (+1), 70 in Valle d’Aosta (+7), 204 in Trentino (+17), 45 in Calabria (+4), 41 in Sardegna (+1), 11 in Molise (+0), 11 in Basilicata (+1).

LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA

Il bollettino del 3 aprile indica 351 decessi per un totale di 8.311. Le persone contagiate sono 1.455 in più per un totale di 47.520. I ricoverati in terapia intensiva sono 1.381, +30. I ricoverati non in terapia intensiva sono 11.802, +40.

LEGGI ANCHE

CORONAVIRUS IN ITALIA, BOLLETTINO 2 APRILE