Di seguito i dati Covid e il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi, domenica 12 settembre, in merito all’emergenza Coronavirus così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

ECCO I DATI:

Attuali positivi: 26.190 (-65)

Deceduti: 6.568 (+9)

Dimessi/guariti: 255.944 (+941)

–

Ricoverati totali: 892 (-15)

Ricoverati in terapia intensiva: 106 (=)

–

Totale casi: 288.711 (+885)

Tamponi: 5.994.498 (+15.982)

I DATI NAZIONALI

• Attualmente positivi: 127.334

• Deceduti: 129.919 (+34)

• Dimessi/Guariti: 4.349.160 (+4.922)

• Ricoverati: 4.672 (+8)

• di cui in Terapia Intensiva: 559 (+12)

• Tamponi: 87.453.836 (+267.358)

Totale casi: 4.606.413 (+4.664, +0,1%)

