“Palermo non punge, Cosenza da salvezza”. Questo il titolo scelto dal Corriere dello Sport per introdurre la cronaca del match del “Barbera” nell’ampia pagina dedicata alla Serie B, scesa in campo interamente nel giorno di Pasquetta. Un match in cui nel finale il Cosenza ha anche sfiorato al quarta vittoria di fila.

Paolo Vannini introduce così la propria analisi del match: “Il Palermo non viene a capo di una partita scorbutica, si allontana dall’ottavo posto che vale i play off e per restare in corsa per l’obiettivo deve ritrovare brillantezza. Il Cosenza conferma di vivere un periodo molto positivo e di essere in fiducia”. E sui rosa aggiunge: “La squadra appare involuta proprio quando servirebbe un’accelerata e gli uomini decisivi ieri non hanno inciso”.

