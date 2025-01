De Biasi a Repubblica: “Osti è serio, ha tanta voglia e esperienza. Risolverà i problemi”

“Una persona seria che ha tanta voglia e calcato palcoscenici importanti“. Gianni De Biasi raccomanda Carlo Osti nell’articolo di oggi su Repubblica.

“Un amico eterno per l’ex rosa e ct di Albania e Azejrbaijan, ma soprattutto un conoscitore di calcio che può dare la giusta scossa al Palermo”, si legge.

“Il Treviso non era mai stato in A e ci è arrivato con lui – puntualizza De Biasi -. E c’era anche Gardini, per essere precisi. Osti è un professionista capace e faccio il tifo per lui. Siamo amici da trenta o quart’anni e ha tutte le carte in regola per risolvere i problemi”





“Ci siamo sentiti poco prima della sua partenza – sempre De Biasi – ed è sia concentrato che indaffarato, preso dalla nuova avventura”.