De Zerbi e il Palermo vanno in Tribunale. Continua infatti la battaglia legale dell’ex tecnico rosanero, che a distanza di tre anni dal suo esonero ha ancora un contenzioso aperto nei confronti del club di Viale del Fante, con una richiesta complessiva che potrebbe arrivare a 1,3 milioni di euro.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, l’udienza per uno dei dei due ricorsi presentati è in programma l’1 luglio: sul tavolo c’è un lodo arbitrale con una richiesta di risarcimento da 400 mila euro, per mancati pagamenti previsti dal contratto nella stagione 2016/17, a seguito del suo esonero; lodo che i rosanero hanno impugnato.

Il Palermo (che deve provvedere all’iscrizione entro il 24 giugno) auspica di raggiungere eventualmente un accordo che preveda l’esborso di somme minori a quelle pretese da De Zerbi; anche perché quella da 400 mila euro potrebbe essere solo la prima delle richieste del tecnico.

L’attuale tecnico del Sassuolo si oppone infatti anche alla decisione del collegio arbitrale (giugno 2017) che ha considerato cessato il rapporto tra lui e il Palermo nel febbraio 2017 per “mutuo dissenso tra le parti”, dopo che era stato ricontattato dal club dopo l’esonero di Corini. In virtù dei dei due anni di contratto chiede altri 900 mila euro.

