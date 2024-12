Dybala, spunta il Galatasaray: già a gennaio può lasciare la Serie A

Il Galatasaray spinge per prendere Paulo Dybala a gennaio. L’ex giocatore del Palermo avrebbe già dato l’ok per la destinazione. Nei prossimi giorni la squadra turca potrebbe inviare un’offerta alla Roma e far accelerare la trattativa e chiudere in tempi brevi.

Il parco attaccanti del Galatasaray vanta già alcune vecchie conoscenze della Serie A come: Mauro Icardi (infortunato), ex giocatore dell’Inter e poi due ex Napoli come Dries Mertens e Victor Osimhen. Il possibile ingaggio di Dybala aumenterebbe ulteriormente un reparto offensivo già ricco di qualità.

L’attaccante argentino già in estate aveva arenato le trattative per un suo possibile approdo in Arabia. Dybala in Serie A ha collezionato 337 presenze, mettendo a referto 125 gol e ben 67 assist con le maglie di Palermo, Juventus e Roma





