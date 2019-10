Riecco Maurizio Zamparini. L’imprenditore friulano ed ex patron del US Città di Palermo è infatti intervenuto nella vicenda della vecchia società rosanero, offrendo oltre dieci milioni di euro per ammettere la società al concordato preventivo, procedura chiesta dai Tuttolomondo per scongiurare il fallimento. L’offerta è stata presentata la settimana scorsa via mail dal figlio, Andrea Zamparini, in qualità di rappresentante legale di una delle aziende del gruppo di famiglia.

A riportare la notizia è Riccardo Arena per il Giornale di Sicilia, sottolineando come tale offerta potrebbe non bastare per evitare la contestazione del reato di bancarotta fraudolenta (che potrebbe già a partire da oggi o da domani, quando verrà depositata la sentenza del tribunale fallimentare), ma sarebbe una mossa strategica per trovare un’intesa con i creditori, evitando l’azione di responsabilità e il pagamento dell’intera massa debitoria, che ammonterebbe a circa 60 milioni.

Sul “vecchio” Palermo e sui Tuttolomondo pende però anche una richiesta di revoca dell’ammissione al concordato per presunte “gravi irregolarità”: secondo le accuse di alcuni creditori e della Procura, l’affidamento degli incarichi professionali mirati alla produzione del piano rientro a una società collegata proprio ai Tuttolomondo (la Struttura srl) sarebbe stato pagato con soldi delle casse della società rosanero.

LEGGI ANCHE

CONFRONTO ACIREALE – PALERMO: IL VERDETTO DA ROCCELLA

I ROSANERO CONQUISTANO UN NUOVO RECORD

“QUI CAPPIDUZZO, A VOI STUDIO”: PERRICONE INVIATO SPECIALE

ENTUSIASMO LICATA: ATTESI AL BARBERA IN 500