MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

Il Palermo va via da Foggia con le ossa rotte: per i rosa è la partita peggiore della stagione (anche peggiore di quella con la Turris). 4 gol subiti, “mezzo” fatto, tantissima confusione in campo. La svolta in trasferta continua a non arrivare, ma in Puglia è forse arrivata la pietra tombale su alcune speranze dei tifosi rosanero.

48′ s.t. – FINISCE LA PARTITA.

46′ s.t. – Ci prova anche Soleri, ma la sua conclusione esce fuori di poco. Rosa sfortunati nelle ultime due occasioni.

45′ s.t. – Tre minuti di recupero.

44′ s.t. – Palermo a un passo dal gol con Valente. Tiro a incrociare ben parato da Domingo, autore di una bella prestazione all’esordio.

40′ s.t. – Palermo avanti con poca convinzione, sembra che entrambe le squadre aspettino il fischio finale.

37′ s.t. – Ancora Brunori al tiro. Cross di Valente e tiro di sinistro di Brunori, che forse poteva fare meglio.

34′ s.t. – Tentativo timido di Brunori, che dopo uno scambio con Soleri tira di sinistro. Domingo para facile.

30′ s.t. – Tiro a giro di Curcio, ben respinto esternamente da Pelagotti.

28′ s.t. – Cambio per il Foggia: fuori Buschiazzo e dentro Sciacca.

27′ s.t. – Ci prova solo Brunori. Solito cross di Valente e colpo di testa di Brunori, però troppo centrale e facilmente parato da Domingo.

24′ s.t. – Brunori a un passo dal gol del 4 – 2. Miracolo di Domingo che para di piede.

23′ s.t. – GOL DI CURCIO. Palermo completamente uscito dal campo, Nicolao fa secchi Crivello e Marconi, mette dentro per Curcio che vince un contrasto con Lancini e mette dentro di testa. A fine azione il direttore di gara ha estratto un cartellino giallo verso Buschiazzo.

20′ s.t. – Palermo scoraggiato e con poche idee: Silipo batte una punizione da lontanissimo cercando il tiro in porta, ovviamente alto sopra la traversa.

19′ s.t. – Ammonito Buschiazzo per fallo su Soleri.

17’s.t. – Palermo superoffensivo: Fella gioca mediano insieme a De Rose, con Silipo e Soleri a sostegno di Brunori.

16′ s.t. – Cambio per il Palermo: fuori Damiani, dentro Silipo.

15′ s.t. – Doppio cambio per il Foggia: fuori Merola e Di Pasquale, dentro Vitali e Girasole

11′ s.t. – GOL DI GAROFALO. Cross di Curcio per il numero 21 lasciato completamente solo da Crivello. Il Palermo non ha ancora trovato le misure per arginare gli esterni dei padroni di casa.

9′ s.t. – Il Palermo avanti alla ricerca del pareggio: i rosa stanno però sbagliando troppo negli ultimi 20 metri.

5′ s.t. – Palermo vicinissimo al gol: grande azione di Brunori che mette dentro un cross basso, che però viene solo sfiorato da Soleri. Crivello è invece troppo lontano e non può arrivare.

3‘ s.t. – Conclusione alta di Valente, ma l’esterno rosa non aveva visto Fella completamente solo in area.

1′ s.t. – Subito un cambio per il Palermo: fuori Luperini, dentro Fella.

ORE 19.08 – INIZIA IL SECONDO TEMPO.

Finisce un primo tempo incredibile allo Zaccheria di Foggia. I padroni di casa sono avanti 2 – 1 contro il Palermo, autore di una rete col “giallo” per via dell’infortunio di Volpe. Al 36′ poi Baldini sceglie di fare un triplo cambio, forse perché non soddisfatto di come alcuni uomini avevano approcciato la gara.

47′ p.t. – FINE PRIMO TEMPO.

45′ p.t. – Due minuti di recupero.

44′ p.t. – Ammonito Di Pasquale per fallo su Valente.

42′ p.t. – Bellissima azione offensiva del Palermo che termina con un cross al bacio di Valente per Crivello che svirgola completamente il tiro.

38′ p.t. – Incredibile decisione di Baldini, che rivoluziona la squadra con tre sostituzioni (nessuno dei tre sostituiti ha avuto problemi fisici).

37′ p.t. – Triplo cambio per il Palermo: escono Odjer, Floriano e Felici entrano De Rose, Crivello e Soleri.

35′ p.t. – GOL DI MEROLA. Pasticcio di Lancini che perde palla su recupero di Curcio. Il fantasista del Foggia trova Merola tutto solo davanti a Pelagotti, che non può niente sulla sua conclusione.

33′ p.t. – Match adesso più equilibrato, il Palermo prova a sfruttare le ripartenze, mentre il Foggia pressa sulla costruzione di gioco rosanero.

30′ p.t. – Rischia Damiani sul palleggio rosanero: il Foggia ha alzato molto il pressing.

28′ p.t. – Reazione stizzita dei calciatori del Foggia: Curcio tira da centrocampo, forse in segno di protesta contro la decisione del Palermo di non restituire il gol.

26′ p.t. – Cambio per il Foggia: Volpe non ce la fa, entra Domingo al suo posto.

24′ p.t. – GOL DI BRUNORI. Giallo sul pareggio del Palermo: il portiere dei padroni di casa Volpe era fermo a causa di un infortunio e l’attaccante rosanero ha segnato a porta vuota.

23′ p.t. – Rosa avanti. Colpo di testa di Lancini completamente solo sugli sviluppi di un calcio d’angolo a favore del Palermo. Il centrale non crede troppo alla sua conclusione, che finisce alta.

22′ p.t. – Buona azione del Palermo che manda al cross dal fondo Valente. Il traversone è però troppo sul portiere e Brunori non riesce ad arrivare.

21′ p.t. – Ammonito Luperini per una brutta entrata su Di Paolantonio. Il centrocampista rosanero ha rischiato molto.

20′ p.t. – Conclusione da lontano di Odjer, troppo centrale per impensierire Volpe.

17′ p.t. – Felici attivo… in zona difensiva. L’esterno rosanero è autore dell’ennesima diagonale dentro la sua area.

14′ p.t. – Fatica a entrare in partita Brunori: l’attaccante marcato a uomo è pescato in fuorigioco.

10′ p.t. – Ci prova Ferrante da lontano. Il 9 salta facilmente Lancini e conclude di sinistro, conclusione a lato.

7′ p.t. – Palermo confuso. I rosa non hanno ancora preso le misure e il Foggia sembra approfittarne facilmente.

4′ p.t. – GOL DI DI PAOLANTONIO. Peggio di così non poteva iniziare la partita del Palermo, che subisce gol proprio a causa di una svista di Valente (non proprio un difensore), che si lascia scappare il numero 31 rossonero, servito da un cross di Nicolao.

2′ p.t. – Le novità di formazione sono evidenti: Felici e Valente a tutta fascia, Lancini perno centrale della difesa a tre composta anche da Accardi e Marconi.

ORE 18.03 – INIZIA LA PARTITA. Palermo in completo bianco, attacca da sinistra verso destra. Foggia in completo rossonero.

ORE 17.30 – Squadre in campo per il riscaldamento.

Il Palermo affronta il Foggia in un match importante anche per lo sviluppo della classifica rosanero, visti anche gli altri scontri diretti in campo in questa giornata. Segui la diretta testuale su Stadionews a partire dalle ore 18.00.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio ore 18.00)

FOGGIA (4-3-3): 12 Volpe; 38 Nicolao, 6 Di Pasquale, 35 Buschiazzo, 33 Rizzo; 25 Petermann, 31 Di Paolantonio, 21 Garofalo; 10 Curcio (cap.), 9 Ferrante, 18 Merola.

A disposizione: 22 Domingo, 4 Gallo, 8 Rocca, 7 Rizzo Pinna, 11 Vitali, 14 Maselli, 19 Sciacca, 20 Girasole, 24 Turchetta.

Allenatore: Zeman.

PALERMO (3-4-2-1): 1 Pelagotti; 4 Accardi (cap.), 79 Lancini, 15 Marconi; 30 Valente, 19 Odjer, 21 Damiani, 75 Felici; 17 Luperini, 7 Floriano,; 9 Brunori.

A disposizione: 12 Massolo, 6 Crivello, 10 Silipo, 16 Somma, 20 De Rose, 23 Fella, 27 Soleri, 33 Perrotta, 36 Mauthe.

Allenatore: Baldini.

Arbitro: Ricci (Firenze).

Assistenti: Niedda (Ozieri) – Piedipalumbo (Torre Annunziata).

Quarto Ufficiale: Catanoso (Reggio Calabria).

LEGGI ANCHE

SERIE C, I RISULTATI DELLA 27a GIORNATA