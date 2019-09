“Doda e Ambro baby d’oro”. Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia per esaltare i due giovani rosanero e riportare la cronaca (e le pagelle) della terza vittoria in tre gare del Palermo, che resta a punteggio pieno e in vetta al girone I di Serie D dopo il successo sul Roccella per 0-2.

DODA, AMBRO E… UN PASTICCIERE: LE PAGELLE IRONICHE

Fabrizio Vitale sottolinea: “La bella gioventù si esalta in trasferta. Una linea verde capitana da Doda e soprattutto da Ambro che dalla panchina ha ridato energia offensiva mettendo in cassaforte il risultato quando i rosanero stavano calando. C’è voluta la solita gara con l’elmetto in testa; il Palermo l’ha già capito a Marsala e non si è sottratto al suo compito. Ha sofferto, ha lottato e sfruttato gli episodi a favore. Il Roccella ha venduto cara la pelle prima di arrendersi”.

Il 4-3-3 sembra ormai diventato il marchio di fabbrica di Pergolizzi, con Santana che batte Ficarrotta nel ballottaggio; ma l’argentino poi dovrà fare posto a Ambro, che nella ripresa inizierà a “cucire” trame sulla trequarti. In mezzo al campo è bagarre continua e serve il gol di Doda (cross sbagliato o gol cercato?) per concretizzare il lavoro ai fianchi nel primo tempo, poi ci pensa proprio Ambro a segnare e vedere premiata la voglia di vincere, sua e del Palermo.

LEGGI ANCHE

ROCCELLA – PALERMO: GLI HIGHLIGHTS / VIDEO

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

FEMMINILE, LUDOS PALERMO: VITTORIA AL DEBUTTO IN COPPA