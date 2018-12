“Fumo da Londra”. Questo il titolo della Gazzetta dello Sport dedicato alla presentazione della nuova proprietà del Palermo calcio: anche la rosea assume un atteggiamento dubbioso e critico sulla vicenda, dedicando di spalla un’articolo alla “incursione” nella sede londinese di Global Futures Sports & Entertainment, trovando però uno scenario particolare.

Come testimoniato dal corrispondente Stefano Boldrini, a Wenlock Road 20/22 infatti (indicata come sede della società nuova proprietaria del Palermo) non ci sono uffici della società, bensì la sede di tale “Made Simple“, società che racchiude decine di migliaia di cassette postali e smista la corrispondenza alle varie società, che usano tale struttura come indirizzo postale.

Le due segretarie non hanno idea di chi sia il signor Clive Richardson (si legge), ma danno conferma che la cassetta postale di Global Futures è presente e attiva nella loro struttura, che offre tale servizio (piuttosto comune nel mondo finanziario) a fini di privacy dei propri clienti. Intanto a Palermo gli interrogativi e i dubbi sulla futura società rosanero restano.

