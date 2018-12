Alla conferenza stampa di presentazione del “nuovo” Palermo si sono presentati in cinque; Maurizio Zamparini ha fatto il discorso iniziale con un excursus degli ultimi anni per poi lasciare la scena ai nuovi volti, che prima della visita in Sicilia si conoscevano poco.

Il primo a prendere la parola è Clive Richardson, director di Global Futures Sports & Entertainment, alla sua destra siede David Platt, ex giocatore giocatore di Juventus e Sampdoria, mentre alla sinistra c’è James Sheehan, che detiene il 25% della società inglese.

Rino Foschi ascolta in un angolo del tavolo, dalla parte opposta invece Maurizio Belli risponde a svariate domande, anche al posto di Richardson.

LEGGI ANCHE

RICHARDSON: “SPERO IL PALERMO TORNI IN A. ORGANIGRAMMA? DA DEFINIRE”

ZAMPARINI: “PALERMO, GRAZIE DI TUTTO MA SONO STANCO”

PALERMO, LE REAZIONI DEI TIFOSI ALLA CONFERENZA / FOTO

PALERMO, GLI STRISCIONI DI BENVENUTO PER LA NUOVA PROPRIETÀ / FOTO