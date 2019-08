“La carica dei mille”. Questo il titolo della Gazzetta dello Sport edizione Sicilia, che dedica una pagina intera al nuovo Palermo e alla presentazione aperta al pubblico della società guidata da Dario Mirri e Tony Di Piazza, accolti da un caloroso bagno di folla allo stadio Renzo Barbera nel giorno de primi annunci ufficiali in seno alla struttura tecnica.

Fabrizio Vitale analizza: “In ossequio al principio della trasparenza e dell’apertura piena alla città, mantra della nuova proprietà, il Palermo si è svelato nella tribuna coperta del Barbera. Più che una conferenza stampa di presentazione, è sembrata un’assemblea popolare. Non solo programmi,ma anche i nomi che faranno parte di questa avventura,con una figura che ancora non era venuta fuori,quella di Gianluca Paparesta”.

L’ex arbitro sarà l’uomo dei rapporti con i media ma anche l’interfaccia di Tony Di Piazza, essendo stato lui il tramite che ha permesso di creare il contatto con Dario Mirri e l’ingresso nella Hera Hora con il 40%. Sagramola e Mirri ribadiscono il piano triennale e l’investimento (15 milioni in tre anni, di cui 1,5 da spendere in D – escludendo i ricavi), consci che la squadra va costruita al più presto e tenendo la mano a Colella per un’eventuale sponsorizzazione sulla maglia del nuovo Palermo.

