Gazzetta – “Palermo e Samp sottotono: il pari non allontana la crisi”

“Un pari che non cambia la sostanza delle cose. Palermo e Sampdoria hanno confermato di essere le grandi deluse di questo campionato e di essere incapaci di reagire”. Scrive così Fabrizio Vitale, che sulle pagine della Gazzetta commenta l’1 – 1 tra rosanero e blucerchiati.

Dionisi ha poche attenuanti. In un momento di grande difficoltà dell’attacco, l’allenatore le prova tutte, tranne dare una vera chance a Matteo Brunori, sempre più ai margini e sempre più un caso. L’ingresso del capitano a tre minuti dalla fine si fatica a comprenderlo.

Ai punti, avrebbe meritato il Palermo, ma è mancata come sempre la giusta cattiveria. La lista dei rimpianti aumenta, così come la distanza dalle prime. La Samp ha trovato un punto che aiuta ma non muta la condizione di una squadra incapace di uscire dal tunnel.





