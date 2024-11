GdS – “Il Palermo non vince più: pari e fischi con la Samp”

“Alla fine le statistiche dicono che il Palermo ha tirato ventisei volte, eppure anche stavolta la vittoria è rimasta un progetto“. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia commenta il pari dei rosanero contro la Sampdoria.

La Samp è apparsa una squadra modesta, come lo erano anche Salernitana, Cittadella e Cosenza, altre tre che sono tornate a casa con le tasche piene o quasi. Un segnale evidente di quanta fatica faccia il Palermo nel suo stadio, che da fortino sta diventando un vero e proprio boomerang.

Come dimostra anche il gol regalato alla Samp, un’autentica frittata della coppia Baniya – Nikolaou che ha consegnato la più facile delle occasioni a Tutino che, dopo averla sbloccata, s’è ricordato di un essere un ex e non ha esultato.





Proprio come contro il Cittadella, anche stavolta è finita fra i fischi dei tifosi che non ce la fanno più a sopportare spettacoli senza un lieto fine. Il calcio prima di tutto è risultati e questo Palermo purtroppo è un mezzo disastro.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA