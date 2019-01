“Occhio agli amici”. Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia per approfondire quello che sarà uno dei temi del girone di ritorno: il Palermo a caccia della Serie A, inseguito da suoi “amici”, con i tre scontri diretti decisivi tutti al Barbera.

Il riferimento di Giovanni Di Marco è a Eugenio Corini (Brescia), Fabio Liverani (Lecce) e Fabio Grosso (Verona): “Campioni mai dimenticati dal popolo rosane­ro, che oggi però rappresenta­no più di una minaccia per Nestorovski & Co. Corini col suo Brescia è secondo, a pari punti (32) col Pescara, ed è l’unico fi­nora ad aver battuto i rosanero in questo campionato. Liverani e il suo Lecce sono a quota 30, come il Verona di Grosso, la su­per favorita della vigilia e forse la più temibile per potenzialità economiche”.

Dall’arrivo di Corini al posto di Suazo, il Brescia ha cambiato marcia (miglior attacco con 35 reti, 14 di Donnarumma) anche se solo una vittoria è arrivata in trasferta. Ancora più sorprendente il Lecce, miglior attacco in trasferta e nei primi tempi e pronto a tentare di slancio la promozione in A da neopromossa. E poi c’è l’Hellas: una delle squadre di vertice che ha segnato meno (26 reti totali – 8 quelle di Pazzini, ma con due triplette) ma anche 11 punti nelle ultime 5 partite e a segno nel girone d’andata con 12 giocatori diversi.

