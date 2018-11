“Questo Palermo va a tutto… Haas”. Titolo singolare della Gazzetta dello Sport edizione Sicilia per parlare del centrocampista svizzero, che si presenta alla sfida con il Pescara secondo nel campionato di B per numero di assist realizzati (4 finora in stagione).

Haas, per numero di assist, è secondo solo a Memushaj del Pescara (che ne ha fatti ben 7), ma allo svizzero sono bastati pochi mesi per distinguersi in maglia rosanero e mettersi in scia a giocatori che a suon di passaggi hanno scritto la storia recente del Palermo: dagli 11 assist di Coronado e Vazquez, ai 10 di Barreto e Dybala, fino ai 13 di Miccoli nella stagione 2012/2013

Giovanni Di Marco scrive: “Non ha avuto difficoltà ad inserirsi nel Palermo. Ha approfittato dell’assenza di Chochev, infortunato e Tedino lo ha subito considerato un titolare. Haas rispetto a Murawski garantisce meno corsa, ma ha più qualità e facilità negli inserimenti”.

