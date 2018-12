“Il Palermo ritrova un pilastro”. Questo il titolo dedicato dalla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia a Przemysław Szyminski, tornato alla ribalta in questa fase della stagione dopo l’exploit di quella passata in cui aveva collezionato 28 presenze e (complessivamente buone prestazioni).

Giovanni Di Marco sottolinea: “L’ex centrale della nazionale under 21 polacca sta vivendo il suo momento miglio­re, almeno in questa stagione. In avvio Tedino lo aveva schie­rato titolare con la Salernitana e la Cremonese, nelle prime due giornate poi però gli aveva preferito Pirrello e Szyminski era finito per un bel po’ nel di­menticatoio della panchina. A Padova, la svolta: complice l’assenza di Struna e le non ottimali condi­zioni di Bellusci, Stellone l’ha riproposto nell’undici titolare e il 24enne ex Wisla Plock non ha demeritato”.

Un ritorno da protagonista dopo un avvio difficile per il difensore (3 presenze in 3 mesi prima di Padova e un assetto tattico a lui meno congeniale) che dovrebbe essere confermato anche a La Spezia, con il compito di marcare Okereke al fianco di Rajkovic (favorito su Bellusci). E sempre in tema di polacchi, anche Murawski in Liguria potrebbe tornare titolare: insieme non giocano dal primo minuto dal match con la Cremonese.

