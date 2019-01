Ahi Palermo”. Un titolo carico di amarezza per il Giornale di Sicilia che introduce così il proprio spazio dedicato alla formazione rosanero e alla sconfitta con la Salernitana. Una beffa arrivata nel finale che conferma il tabù del venerdì sera per il Palermo (cinque partite, zero vittorie) e che ferma a 13 la striscia di risultati utili con Stellone in panchina.

La cronaca ed il commento sono affidati a Carlo Brandaleone, che si sofferma sulla condizione attuale dei rosa: “A Cittadella, pur vincendo, il Palermo era stato sovrastato dall’avversario. Ieri non è stato sovrastato, ma s’è fatto rimontare da una squadra che non aveva mai vinto in trasferta consentendole un paio di contropiedi micidiali. Il Palermo è stato battuto insomma con le sue stesse armi: lui stesso ha armato la mano degli avversari con una condotta di gara scriteriata nella ripresa”.

Il riferimento è alla decisione di Stellone di schierare ancora una volta i 4 attaccanti insieme nel tentativo di riprendere in mano la partita: scelta che finora aveva pagato, ma che stavolta ha lasciato la squadra sguarnita in mezzo al campo, concedendo poi a Casasola di andare a segno per la vittoria (“senza rubare nulla” chiosa Brandaleone). “Se la manovra dei rosa non l’accende Falletti diventa prevedibile e forse questa squadra non può fare a meno di Nestorovski”. E appena la Salernitana ha trovato un po’ di convinzione, il Palermo è andato in tilt.

