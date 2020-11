GdS - "Boscaglia, per i playoff la rosa va sfruttata meglio"

“La continuità sarà un elemento fondamentale in questo campionato di Serie C, tanto più per chi deve risalire la classifica”. Inizia così la riflessione di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia in merito al successo del Palermo contro il Monopoli.

Secondo il giornalista, la squadra di Boscaglia ha allontanato la sconfitta della Turris, ma quello che ha colpito maggiormente è l’atteggiamento dei calciatori scesi in campo. Considerando l’andamento nelle ultime sette partite, i rosa hanno fatto 14 punti, quasi gli stessi punti del Bari secondo (uno in meno) e del Teramo terzo.

Adesso Boscaglia è chiamato a gestire bene la squadra e la rosa, visto che alcune scelte iniziali contro la Turris non avevano convinto, e con quest’andamento il Palermo può trovare un posto ai play-off.

