“Ponte ritorna alla carica”. Questo il titolo dedicato al Giornale di Sicilia in merito alla cessione del club rosanero: il patron del Palermo Maurizio Zamparini ha infatti incontrato di nuovo l’italo-svizzero Antonio Ponte, proprietario del fondo Rafin, che già aveva manifestato il proprio interesse lo scorso luglio quando poi i contatti erano stati interrotti per le nuove questioni giudiziarie.

MERCATO, OFFERTA PER ALEESAMI. NESTOROVSKI E RISPOLI…

Come riportato da Benedetto Giardina, Ponte ha rotto gli indugi: l’incontro c’è stato (sabato scorso) e i contatti telefonici sono proseguiti, in via parallela alle attività di consulenza dello studio Whiters e dell’avvocato Anania, che nel frattempo sta verificando la consistenza della proposta di Raffaello Follieri, mentre la cordata americana sarebbe ancora in attesa dei documenti.

MERCATO, MOREO RICHIESTO DALLA JUVE B

Tramite il suo fondo, di fatto, Ponte (proprietario di Rafin ma anche ex proprietario di Siena e Carrarese) si sarebbe nuovamente proposto come intermediario per la vendita ad altri soggetti e sarebbe alla ricerca di soci per rendere fattibile l’operazione e rientrare di fatto nel calcio da dietro le quinte, cercando un acquirente per Zamparini, che al momento si trova ancora in Croazia ma nei prossimi giorni potrebbe essere impegnato in un nuovo incontro.

LEGGI ANCHE

IACHINI: “PALERMO TRA LE FAVORITE PER LA PROMOZIONE”

MERCATO PALERMO: SEI OPERAZIONI IN USCITA

PALERMO, FALLETTI SI PRESENTA: “VOGLIO FARE BENE”

PALERMO, PUSCAS NON BASTA: PISTA AVENATTI