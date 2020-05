“Voglio arrivare al top col Palermo”. Parola di Mattia Felici, le cui dichiarazioni (nell’intervista al sito ufficiale) vengono messe in risalto dal Giornale di Sicilia nella pagina dedicata ai rosanero, con anche uno spazio amarcord sul pari nel derby col Catania di 46 anni fa.

Benedetto Giardina come il giovane attaccante resti saldamente ancorato al presente ma anche che le ambizioni sono chiare: “Se sarà con la maglia rosanero del Palermo o con un’altra divisa, non spetterà a lui deciderlo. Di certo, però, il giovane fantasista romano ha le stesse ambizioni che si possono toccare con mano nel club di viale del Fante”.







Il quotidiano sottolinea il clima disteso tra i giocatori, che in questi giorni (pur rimanendo in attesa dello stop ufficiale) hanno potuto staccare la spina e godersi un primo assaggio di vacanze, con anche le prime visite dei propri parenti in città, come ad esempio Sforzini che si è ricongiunto con il figlio Marcello.

LEGGI ANCHE

MASCHERINE ROSANERO, IL CLUB PRENDE LE DISTANZE

CATANIA, IL “COMITATO” TENTA IL SALVATAGGIO

LA FIGC SI ADEGUA: “NIENTE CALCIO FINO AL 14 GIUGNO”