“La Penna di Roma entrerà nella storia del calcio italiano, una roba così non si era mai vista“. Così scrive Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, commentando la gara contro il Frosinone e cercando di analizzare il futuro della società rosanero.

“Entreranno nella storia anche i giocatori del Frosinone: prima l’intimidazione sistematica e la ricerca del corpo in ogni contrasto, poi i palloni gettati in campo. Quelle scene faranno il giro del mondo“, continua Butera.

Zamparini sarà, ancora una volta, al centro dell’occhio del ciclone per la mancata promozione: a gennaio non ha fatto niente per rinforzare la squadra (anzi l’ha indebolita), si è disfatto di Lupo e ha assunto Valoti tanto per metterlo lì e infine ha cambiato Tedino. Il futuro ora è un punto interrogativo.

Senza i soldi dei diritti tv della Serie A bisognerà utilizzare i fondi “di famiglia” o vendere il vendibile per far quadrare i bilanci. Il paracadute non ci sarà. Probabilmente si dovrà rinunciare a La Gumina, Coronado e Nestorovski per fare cassa. Stellone ha un’opzione per il prossimo anno ma è difficile che resti. “Per il Palermo si annunciano tempi ancora più duri“.