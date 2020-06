“Rinforzi e conferme, il mercato entra nel vivo”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per fare il punto della situazione in casa Palermo sul fronte del calciomercato, che non prende corpo ma si arricchisce di nomi sondati da Sagramola e Castagnini, a caccia di rinforzi in tutti i reparti, oltre ai contatti per definire le varie riconferme tra i rosanero.

Come riportato da Benedetto Giardina, si faranno valutazioni con il nuovo tecnico per alcuni ruoli chiave ma è chiaro che la squadra per larga sarà assemblata dai dirigenti: un nome che si è aggiunto alla lista è intanto Fedato, che per caratteristiche occuperebbe la stessa “mattonella” di Floriano nel tridente offensivo. Si aspetta invece una risposta da Santana sul suo futuro da giocatore (un altro anno prima di diventare dirigente?) e dal Lecce per Felici, mentre il club confida di rinnovare l’accordo con la Roma per Silipo.







E intanto piccoli spunti di calciomercato arrivano anche da Floriano, che intervistato da Eleven Sports: “Una squadra che vuole vincere deve migliorare in tutti i reparti. Forse non si cambierà solo in porta, ma in tutti i ruoli servono alternative. Un nome che prenderei dal Bari? Antenucci, ovviamente”.

