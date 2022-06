MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Il Palermo cerca un’altra magia per la B”. Questo il titolo principale della ampia sezione sportiva del Giornale di Sicilia dedicata ai rosanero in vista della finale d’andata dei playoff di Serie C in programma stasera a Padova. Sulle pagine del quotidiano il punto sulle scelte di formazione dei due allenatori, la marcia di avvicinamento di squadra e tifosi (oltre 3 mila) alla partita, le dichiarazioni della vigilia e ovviamente la presentazione dei temi della partita.

Carlo Brandaleone sottolinea come stasera a Padova ci sia in palio “mezza” serie B. E che forse già ora ha senso parlare di favola sportiva: “Una favola scritta in poche settimane in modo del tutto imprevedibile e diversa da tutte le precedenti che hanno visto le maglie rosanero impegnate nel tentativo di vincere la terza serie. Tutte le volte che il Palermo ha vinto la Serie C… doveva vincerla. Furono vittorie belle, partecipate, quasi annunciate. Questa no, e prima di addentrarci nella narrazione di questa finale diciamo che comunque vada Silvio Baldini ha già vinto la sua sfida”.

Benedetto Giardina fa invece il punto sulle dichiarazioni dei protagonisti (Baldini e Oddo), la grande attesa delle due tifoserie (unite dal gemellaggio) ma anche gli aspetti regolamentari e il punto sui diffidati: a rischio squalifica in caso di ammonizione nel match d’andata sono ben 11 giocatori a disposizione per squadra, con il Padova che inoltre ha già perso Kirwan (anche lui diffidato) in quanto convocato dalla Nuova Zelanda.

LEGGI ANCHE

PADOVA – PALERMO NEL NOME DI GIANNI DI MARZIO. E GIANLUCA…

LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH

LE PAROLE DI BALDINI ALLA VIGILIA