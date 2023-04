MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“La pazienza potrà anche essere agli sgoccioli, la passione non tramonta mai“. Il Giornale di Sicilia esalta la tifoseria rosanero, che sta facendo buoni numeri al Renzo Barbera e sta anche seguendo la squadra in tutte le zone d’Italia.

L’importanza di giocare in casa si è notata in tutti i big match: il Palermo ha infatti battuto Cagliari, Reggina, Bari, Genoa, Parma e pareggiato col Frosinone. Dopo il match contro la capolista i risultati hanno lasciato a desiderare, con soli 6 punti in 4 partite contro avversari non certo irresistibili.

All’interno del quotidiano presenti anche degli approfondimenti sulla pareggite rosanero, ma anche un focus sulla situazione riguardante Verre.

