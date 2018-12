“Le glorie del passato continuano a valere qualcosa per il Palermo di oggi“. Così scrive Benedetto Giardina sulle pagine del Giornale di Sicilia per analizzare i conti rosanero relativi al periodo 2017/18, dove sono presenti contributi in denaro riguardanti ex giocatori.

È il caso di Simon Kjaer; il Palermo, infatti, vantava dei diritti nei confronti del Siviglia e la squadra spagnola ha versato nelle casse rosanero 125 mila euro, praticamente quanto ottenuto per la cessione di Cionek.

La società di viale del Fante ha ricavato l’1% dalla cessione di Kjaer (dal Fenerbahce al Siviglia), costo dell’operazione 12,5 milioni di euro, e avendo avuto il giocatore sotto contratto per due stagioni dai 19 ai 21 anni, si assicura una somma di denaro per ogni trasferimento internazionale.

Oltre a Kjaer spiccano i 79 mila euro ricevuti da Roma e Chelsea per Emerson Palmieri, i 17 mila euro dal Leganes per Munoz, i 10 mila euro dell’Olympiakos per Djurdjevic e i bonus di Siviglia e Newcastle per Vazquez e Lazaar: 36 mila euro il primo, 21 mila il secondo.

