“York Capital compie un ulteriore passo per rilevare le quote del Palermo“. Così scrive Benedetto Giardina sulle pagine del Giornale di Sicilia dove si legge che l’offerta del fondo statunitense, come anticipato da Stadionews, è ormai pronta, i contratti quasi.

La cessione del Palermo è slegata dall’esito del campionato e York ha un piano A in caso di promozione e uno B; la trattativa si dovrebbe concludere in tempo per le prime scadenze Covisoc in vista della prossima stagione. “Le parti sarebbero già al lavoro per abbozzare un preliminare d’intesa per l’ingresso di York nel Palermo“, si legge sul GdS.

Il fondo statunitense dovrà immettere subito 2 milioni e una seconda tranche entro il 30 giugno per un totale di almeno 4 milioni, soldi necessari per la gestione della società. Poi ci sono tutti i debiti ma York conosce bene la situazione dato che i primi contatti risalgono al mese di febbraio con Sport Capital Group.

Nei prossimi giorni, quindi, ci sarà l’offerta ufficiale di York Capital per rilevare il Palermo e il costo della società, però, rimarrà sempre quello di dieci euro. Il club rosa non sta chiudendo le porte ad altri soggetti interessati, ma il fondo americano ha una corsia preferenziale.

