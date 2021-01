“Il bomber casalingo prova a sbloccarsi anche lontano dal Barbera“. Queste le parole usate da Benedetto Giardina, che ne Il Giornale di Sicilia riporta un dato riguardante Lorenzo Lucca: da quando ha lasciato il settore giovanile, il centravanti non ha mai segnato in trasferta.

Con il Palermo i gol (sia lo scorsa stagione che quella in corso) sono arrivati dentro casa. Viste le ultime prestazioni, Boscaglia sta seriamente prendendo in considerazione di far giocare Lucca dall’inizio del match contro la Cavese: visto l’ottimo mese di dicembre, dove sono arrivati due gol con la Viterbese, uno con la Casertana e infine la celebre punizione con il Bari, le chance del classe 2000 sono più alte che mai.





Il tecnico rosa dovrà scegliere, in caso di titolarità, se affidargli le chiavi dell’attacco o se schierarlo sin dall’inizio insieme a Saraniti, ipotesi che potrebbe essere considerata alla pari delle altre nella mente di Boscaglia. In ottica formazione, riporta il quotidiano, vista l’assenza di Marconi il compagno di reparto di Somma dovrebbe essere Lancini.

