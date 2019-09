“Lucera dribbla l’altro pallone. Il Palermo parte con una vittoria”. Emblematico il titolo scelto dal Giornale di Sicilia che riporta la cronaca, il commento e le voci di Marsala – Palermo, partendo proprio dall’episodio decisivo: il gol del giovane attaccante palermitano, che è andato a segno mentre in campo era entrato un secondo pallone.

L’ANALISI: IL PALERMO RICOMINCIA… DA TRE

La cronaca del match è affidata a Carlo Brandaleone che commenta: “Il Palermo doveva vincere e ha vinto. Con tutto il rispetto per il Marsala, che ha giocato una buona gara, e per ogni antagonista della categoria, in Serie D non c’entra nulla. Ogni punto è un piccolo passo verso la promozione. Il Palermo ha sofferto il Marsala, più allenato e anche più affamato, ma forse la stessa partita fra due mesi potrebbe essere diversa: il Palermo deve completare l’organico con un attaccante: il solo Ricciardo non basta”.

Pergolizzi schiera una formazione dosando le energie e incastrando gli “under” puntando sulle individualità, sebbene sul campo del Lombardo Angotta i giocatori più tecnici abbiano fatto molta fatica: il tecnico rosanero cambia anche modulo (dal 4-3-1-2 al 4-4-2), ma la partita non cambia, con un Marsala più “pratico” e in superiorità al centro. A cambiarla invece è Lucera, il cui ingresso dà brillantezza e permette al Palermo di guadagnare metri di campo, oltre a segnare con astuzia e freddezza, “un gol dal grande valore morale”.

LEGGI ANCHE

IL “NUOVO” MARSALA CONVINCE

GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA / VIDEO

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LE INTERVISTE IN SALA STAMPA